القبض على شخص تعدى على زوجته ونجله بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على سيدة ونجلها بالضرب وإحداث إصابتهما بالغربية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر المنقضي تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من (عاملة "مصابة بكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة) بأنه حال تواجدها بمنزل زوجها وبرفقتها نجلها "طالب سن 12" حدثت مشادة كلامية بينها وزوجها (عاطل – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بطلب مبلغ مالى منها ورفضها ذلك فقام على إثر ذلك بالتعدى عليها ونجلها بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات متفرقة بالجسم .

وأمكن ضبط المشكو فى حقه "له معلومات جنائية"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









