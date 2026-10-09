القبض على سيدتين تعديتا على أخرى بالضرب في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام سيدتين بالتعدى عليها وأنجالها بالضرب وإحداث إصابتها بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود من القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام سيدتين (مقيمتان بدائرة المركز) بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمات وخدوش متفرقة ، وذلك لسابقة حدوث مشادة كلامية بين كريمتها وكريمة إحداهما حال تواجدهما بالمدرسة.. وبسؤال المشكو فـى حقهما أيدتا ما سبق واتهمت إحداهما المبلغة بالتعدى على كريمتها بالضرب لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.