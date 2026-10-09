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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وعدهم ببيع بيانات عملاء شركات الاتصالات.. كيف نصب عليهم وأغلق هاتفه؟

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
رامي المهدي

وعدهم ببيانات أرقام الهواتف مقابل المال، ثم أغلق هاتفه واختفى، بهذه الطريقة حاول أحد الأشخاص تحقيق مكاسب مادية من المواطنين، بعدما أوهمهم بقدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الاتصالات المختلفة، قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية تفاصيل نشاطه وتتمكن من ضبطه في الإسكندرية.

بدأت خيوط الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج القائم عليها لقدرته على توفير بيانات خاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الاتصالات المختلفة، مقابل مبالغ مالية.

وبحسب ما كشفته التحريات، استغل المتهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لما يزعم قدرته على تقديمه، مستهدفًا المواطنين الراغبين في الحصول على تلك البيانات، ومطالبًا إياهم بتحويل مبالغ مالية نظير الخدمة التي أعلن عنها.

ومع فحص الصفحة وتتبع نشاطها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارتها، وتبين أنه أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه، وعثرت بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وخلال مواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر المتهم بإدارة الصفحة، واعترف بأن غرضه كان النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الاتصالات المختلفة.

وكشف المتهم عن الأسلوب الذي اتبعه، إذ كان يطلب من ضحاياه تحويل مبالغ مالية مقابل توفير البيانات المزعومة، ثم يغلق هاتفه المحمول عقب حصوله على الأموال، ليقطع التواصل معهم دون تنفيذ ما وعدهم به.

وبذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة النشاط الذي روج له المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

القصة كامله كشفتها الأجهزة الأمنية حيث تم ضبط شخص متهم بالنصب على عدد من المواطنين بزعم قدرته على بيع بيانات عملاء شركات الإتصالات.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لقدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية) وضبط بحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .

 وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإسكندرية أرقام الهواتف الإدارة العامة مكافحة جرائم تقنية المعلومات

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