القبض على لص سرق هاتف سيدة من داخل محل في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى خاص بإحدى السيدات من داخل محل عملها ولواذه بالفرار في قنا.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة قنا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنه بتاريخ 24 / سبتمبر المنقضى وحال تواجدها بمحل عملها قام أحد الأشخاص بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالى .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .