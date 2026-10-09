سحر وشعوذة.. سقوط دجال بنى مزار في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط شخص لقيامة بالنصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.





بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، وضبط بحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





