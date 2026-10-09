مقتـ.ل شاب على يد نجل خاله وإصابة اثنين آخرين في الإسكندرية

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين إثر نشوب مشاجرة بين أفراد من أسرة واحدة بقطعة أرض فضاء بمنطقة المعمورة الشاطئ بحي منتزه ثان شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقطعة أرض أمام بوابة المعمورة الشاطئ، ووجود مصابين.

تفاصيل جريمة القتل

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه واثنين آخرين "طرف أول" ونجله خاله "طرف ثان.

وكشفت التحريات أن المتهم كان حذر شقيقته من زيارة عمتها (والدة المجني عليه) إلا أنها خالفت تحذيره ما دفعه للتربص بنجلها ونشبت بينهما مشاجرة نتج عنها مصرع الأخير طعنًا بمطواة وإصابة 2 آخرين.

ألقي القبض على المتهم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.