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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للبريد القديم.. خطوات بسيطة لتغيير إيميل فيسبوك وتأمين حسابك

تغيير إيميل فيسبوك
تغيير إيميل فيسبوك
شيماء عبد المنعم

يعد البريد الإلكتروني جزءا أساسيا من حساب فيسبوك، إذ يستخدم في إدارة الحساب وتلقي الإشعارات والمساعدة في استعادة الوصول إليه عند نسيان كلمة المرور أو مواجهة مشكلات في تسجيل الدخول، لذلك، قد يحتاج المستخدمون إلى تحديث بريدهم الإلكتروني، أو إضافة عنوان احتياطي، أو حذف بريد قديم لم يعودوا يستخدمونه.

وتتيح شركة ميتا إدارة عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بـ حسابات فيسبوك من خلال “مركز الحسابات” ضمن الإعدادات، مع إمكانية إضافة عنوان جديد وتأكيده باستخدام رمز تحقق يرسل إليه، أو إزالة عنوان موجود بعد استيفاء متطلبات الأمان، التي قد تشمل إدخال كلمة مرور الحساب.

وفيما يلي خطوات إضافة بريد إلكتروني إلى حساب فيسبوك أو حذفه أو تغييره.

أولا: كيفية إضافة بريد إلكتروني جديد إلى حساب فيسبوك:
 

لإضافة عنوان بريد إلكتروني جديد إلى حسابك على فيسبوك، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح فيسبوك واضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الصفحة.
2. اختر الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط على الإعدادات.
3. انتقل إلى مركز الحسابات.
4. اضغط على التفاصيل الشخصية، ثم اختر معلومات الاتصال.
5. اضغط على إضافة جهة اتصال جديدة، ثم اختر إضافة عنوان بريد إلكتروني.
6. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إضافته، وحدد الحساب المرتبط به إذا طلب منك ذلك، ثم اضغط على التالي.
7. افتح البريد الإلكتروني الجديد، واستخرج رمز التأكيد الذي أرسلته ميتا.
8. أدخل الرمز في المكان المخصص، ثم اضغط على التالي، وبعد إتمام العملية اضغط على إغلاق.


وبذلك، تتم إضافة عنوان البريد الإلكتروني الجديد إلى معلومات الاتصال المرتبطة بحسابك، بعد إتمام عملية التحقق.

إضافة بريد إلكتروني جديد إلى حساب فيسبوك

ثانيا: كيفية حذف البريد الإلكتروني القديم من فيسبوك:


إذا كنت تريد إزالة عنوان بريد إلكتروني لم تعد تستخدمه، يمكنك تنفيذ الخطوات التالية:

1. افتح فيسبوك واضغط على صورة ملفك الشخصي.
2.. اختر الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات.
3. إلى مركز الحسابات.
4. اضغط على التفاصيل الشخصية، ثم معلومات الاتصال.
5. حدد عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في حذفه.
6. اضغط على حذف البريد الإلكتروني، ثم أكد الحذف بالضغط على حذف.
7. إذا طلب منك فيسبوك إدخال كلمة المرور، فاكتبها واضغط على إرسال، ثم اختر إغلاق.
 

ملاحظة: قبل حذف البريد الإلكتروني القديم، تأكد من وجود وسيلة اتصال أخرى صالحة لاسترداد الحساب، خصوصا إذا كان هذا البريد هو الوسيلة الأساسية لتلقي رموز التحقق أو إعادة تعيين كلمة المرور.

حذف البريد الإلكتروني القديم من فيسبوك

ثالثا: كيفية تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحساب فيسبوك:
 

إذا كنت تريد استبدال بريدك الإلكتروني القديم بعنوان جديد، فيمكنك ذلك من خلال إزالة العنوان القديم وإضافة البريد الجديد، وفقا للخطوات السابقة.

وتشمل الطريقة ما يلي:

- أضف عنوان البريد الإلكتروني الجديد من خلال مركز الحسابات ومعلومات الاتصال.
- أكمل عملية التحقق باستخدام رمز التأكيد المرسل إلى البريد الجديد.
- بعد التأكد من إضافة العنوان الجديد بنجاح، احذف البريد الإلكتروني القديم إذا لم تعد بحاجة إليه.
 

ويفضل التأكد من نجاح إضافة البريد الجديد قبل حذف العنوان القديم، لتجنب فقدان إحدى وسائل التواصل أو استرداد الحساب.

تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحساب فيسبوك
تغيير إيميل فيسبوك تغيير البريد الإلكتروني على فيسبوك حذف الإيميل القديم عالفيس

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