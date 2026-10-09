لو نسيت باسورد فيسبوك.. خطوات استعادة الحساب واسترجاع الصفحة بسهولة

يواجه كثير من مستخدمي فيسبوك مشكلة نسيان كلمة المرور، ما قد يحرمهم من الوصول إلى حساباتهم الشخصية والصور والمحادثات والذكريات المحفوظة عليها، وتزداد المشكلة تعقيدا في حال فقدان الوصول إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، أو تفعيل المصادقة الثنائية.

ولحسن الحظ، يتيح فيسبوك مجموعة من الخيارات لاستعادة الحساب وتعيين كلمة مرور جديدة، سواء من خلال الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو عبر إجراءات التحقق من الهوية في الحالات التي يتعذر فيها تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة.

خطوات استعادة حساب فيسبوك عند نسيان كلمة المرور



1. الدخول إلى صفحة استعادة الحساب: افتح صفحة تسجيل الدخول إلى فيسبوك، ثم اضغط على خيار “هل نسيت كلمة المرور؟”، أو انتقل مباشرة إلى الرابط: https://www.facebook.com/login/identify



2. البحث عن الحساب: أدخل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب، أو ابحث باستخدام اسمك أو اسم المستخدم، ثم حدد الحساب الذي تريد استعادته.



3. اختيار وسيلة استلام رمز التحقق: حدد البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المتاحين أمامك لاستلام رمز إعادة تعيين كلمة المرور، إذا كان الخيار متاحا.



4. إدخال رمز التحقق: اكتب الرمز الذي يصلك في المكان المخصص له، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



5. إنشاء كلمة مرور جديدة: بعد إتمام التحقق، أنشئ كلمة مرور قوية وفريدة، ثم استخدمها لتسجيل الدخول إلى حسابك مرة أخرى.

استعادة حساب فيسبوك



ماذا تفعل إذا لم تتمكن من استلام رمز التحقق؟



إذا لم يعد بإمكانك الوصول إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، فحاول استعادة الحساب من جهاز سبق لك استخدامه لتسجيل الدخول، واتبع خيارات الاسترداد البديلة التي يعرضها فيسبوك.

أما إذا كنت تشك في أن حسابك تعرض للاختراق، فيمكنك زيارة صفحة استرداد الحسابات المخترقة عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/hacked

وبعد استعادة الحساب، ينصح بتحديث بيانات الاتصال، وتفعيل المصادقة الثنائية، والتأكد من تأمين الحساب بكلمة مرور قوية لتجنب فقدان الوصول إليه مرة أخرى.