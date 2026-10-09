الداخلية توزع مساعدات على المناطق الأكثر احتياجا احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

واصلت وزارة الداخلية جهودها المجتمعية لمشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار مبادرة «كلنا واحد»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز أوجه الرعاية المجتمعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

الداخلية توزع مساعدات

وفي هذا السياق، توجه مأمورو أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، خاصة بالمناطق الحضارية الجديدة، لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين المقيمين بها، ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز التواصل مع المواطنين، وتفعيل دورها المجتمعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.