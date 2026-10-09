بنته وقعت من على السلم.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة الميكروباص بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص وآخر برفقته طفلة تظهر على وجهها آثار جروح، داخل سيارة أجرة بمحافظة الدقهلية.

الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه بائع متجول، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وكان برفقته كريمته البالغة من العمر 6 سنوات.

وبمواجهته، أقر بأن الإصابات الظاهرة على وجه كريمته نتجت عن سقوطها من سلم العقار محل سكنهما، فيما أيدت الطفلة رواية والدها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم أخذ التعهد اللازم على الأب بحسن رعاية طفلته.