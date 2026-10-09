الداخلية تكشف حقيقة اتهام شخص وسيدة بتعاطي المخدرات في أحد شوارع القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخص وسيدة بتعاطي المواد المخدرة بأحد الشوارع في القاهرة.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الظاهرين في مقطع الفيديو وضبطهما، وتبين أنهما يقيمان بدائرتي قسمي شرطة المرج والزاوية الحمراء.

وبمواجهتهما، تبين عدم حيازتهما أي مواد مخدرة، فيما أقرا بأنهما من جامعي الخردة، وأنهما كانا متواجدين بمكان الواقعة يوم 6 أكتوبر الجاري لجمع القمامة، ونفيا تعاطيهما المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.