الخلافات العائلية السبب.. الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي أحد الأشخاص على سيدة بمحافظة الغربية.

تفاصيل واقعة كفر الزيات

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أغسطس الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بتضررها من عم زوجها وزوجته، لاتهامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمات وخدوش متفرقة، أثناء سيرها بأحد شوارع المركز، بسبب خلافات عائلية بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات العائلية ذاتها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبعرض الطرفين على النيابة العامة، أبدى كل منهما رغبته في التصالح.