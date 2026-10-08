الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

جهود الحملات خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 106 آلاف و26 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والوقوف في مواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات شروط التراخيص.

كما تم فحص 1106 سائقين، وتبين إيجابية تحاليل 38 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 523 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 155 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام قضائية، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية.