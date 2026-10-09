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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. غدًا

أسرة النرجس
أسرة النرجس
رامي المهدي

تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة، نظر  محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.


كشفت تفاصيل تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بضحايا واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، عن الإصابات التي لحقت بالضحايا جراء إطلاق النيران، وعدد الطلقات التي استقرت بأجسادهم.


وأوضح التقرير المبدئي أن الضحايا تعرضوا لإصابات بطلقات نارية في أماكن متفرقة من أجسادهم، فيما جرى تحديد طبيعة الإصابات وسبب الوفاة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة.


وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة القاهرة الجديدة تفاصيل جديدة في واقعة مقتل أسرة كاملة بمنطقة التجمع، بعدما أدلى المتهم بأقواله أمام جهات التحقيق، موضحًا ملابسات بداية الخلاف التي انتهت بإطلاق النار وسقوط الضحايا.


وقال المتهم خلال التحقيقات، في أقواله، إنه نشبت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأسرة بسبب خلافات مالية، مشيرًا إلى أن المجني عليه رفض التوقيع على إيصالات أمانة، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.


وأضاف المتهم أنه أطلق النار عليه خلال المشادة، قبل أن تتطور الأحداث بصورة انتهت بمقتل باقي أفراد الأسرة، فيما تواصل النيابة التحقيق في ملابسات الواقعة ودوافعها، وطلبت استكمال التحريات والفحوص اللازمة للمتهم وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك للوقوف على مدى تعاطيه أي مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
 

يأتي طلب النيابة ضمن إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الجريمة كاملة، وتحديد الحالة التي كان عليها المتهم وقت ارتكاب الواقعة، إلى جانب استكمال الفحوص والتحريات اللازمة.


واستمعت النيابة، إلى أقوال حارس العقار وزوجته في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة التجمع.


وشهدت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام أحد الأشخاص بإنهاء حياة أسرة كاملة بمنطقة التجمع، لحظات مثيرة، بعدما التزم المتهم الصمت التام خلال التحقيقات، ولم يدلي بأي أقوال بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.


وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن المتهم ظل ساعتين أمام النيابة في حالة صمت، دون أن يتحدث أو يجيب عن الأسئلة الموجهة إليه، وسط محاولات من جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.
 

وتواصل نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في الحادث، للوقوف على تفاصيل الجريمة، وفحص الأدلة وملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وكشفت اعترافات المتهم بارتكاب واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته وابنتيهما بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، عن تفاصيل الجريمة، حيث أقر بأنه كان يعلم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية وسبائك ذهبية داخل مسكنه، فقرر التخلص منه وسرقته لمروره بضائقة مالية.


وأوضح المتهم، خلال مواجهته أمام أجهزة الأمن، أنه استدرج المجني عليه بسيارته، وتعدى عليه بإطلاق عيار ناري، وعقب التأكد من وفاته استولى على مفاتيح مسكنه، ثم تخلص من جثمانه بإلقائه خلف حاجز خرساني بطريق العين السخنة.


وأضاف أنه توجه عقب ذلك إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته، وأوهمها بأن زوجها تعرض لحادث سير ونُقل إلى أحد المستشفيات، ثم اصطحبها رفقة كريمتيها داخل سيارتها، وأطلق عليهم أعيرة نارية بالطريق، ما أسفر عن وفاتهن.


وأشار المتهم إلى أنه عاد بعد ذلك إلى محل إقامة الأسرة، وترك سيارة الزوجة بالقرب من المسكن وبداخلها جثامين المجني عليهن، ووضع غطاءً على السيارة، ثم حاول الدخول إلى منزل المجني عليه باستخدام المفاتيح التي استولى عليها، إلا أنه فوجئ بتواجد حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، وقرر العودة في وقت لاحق لإتمام جريمته وسرقة محتويات المسكن.
 

القاهرة الجديدة محكمة جنايات القاهرة أسرة النرجس

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