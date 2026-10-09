فرقة المنوفية للموسيقى العربية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

شهد مسرح قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عروضا فنية متنوعة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واحتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قدمت فرقة المنوفية للموسيقى العربية، عرضا فنيا بقيادة المايسترو مصطفى السكري، تضمن باقة من الأغاني الوطنية في أداء فردي وجماعي، منها "المنوفية"، وغنى ناصر "أنا المصري"، وقدم مجدي طايل "حبيت بلدي"، وتغنى شادي بأغنية"هنحب مين غيرها"، وقدمت ملك "غنيلي شوي"، وتلاها "أهو ده اللي صار" غناء أمير، "مصر تتحدث عن نفسها" غناء يارا، وقدم نبيل زيتون "عاش اللي قال"، وقدم علاء الشيمي "عظيمة يا مصر"، تلاها "مصر هي أمي" غناء عزة وهند، فيما قدمت سندس أغنية "أروح لمين"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، من خلال فرع ثقافة المنوفية، مع عرض فني لفريق "اللؤلؤ المنثور" للإنشاد الديني شمل مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية، منها "أسماء الله الحسنى"، "مرحبا بالذكريات"، "قبل ما نبدأ نوحد"، "سيدنا النبي هل بضياه"، و"صل الله على محمد".

كما قدمت هدى الفقي "يا أيها المختار"، وقدم عبد الرحمن فودة "النبي صلوا عليه"، تلاها أغنية "لا تيأس من روح الله" بصوت جنا محمد، و"حين يهدي الصبح" أداء يوسف أبو العلا، وختاما "عليك سلام الله" بصوت شيماء منصور.