جلطة في الجيم.. وفاة مدرب أثناء وجوده داخل صالة ألعاب بالمنوفية

خيمت حالة من الحزن والأسى على أهالي قرية ميت سراج التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب الرحيل المفاجئ للشاب الكابتن خالد محمد مرسي، مدير فرع النعماني، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أثناء ممارسته الرياضة داخل إحدى الصالات الرياضية الجيم.

​وتعود التفاصيل إلى تعرض الفقيد لجلطة مفاجئة في القلب أثناء وجوده بالجيم، ونُقل على أثرها بشكل عاجل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة إلى سرادق عزاء مفتوح، ناعيةً الفقيد الذي عرف بين أهله وأصدقائه بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

​يُذكر أن الراحل كان قد تزوج منذ فترة وجيزة، ورُزق بطفلة رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر. وقد أدى أهالي القرية والمناطق المجاورة صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عقب صلاة الظهر، حيث شُيع إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من الصدمة بين كافة محبيه وأقاربه.