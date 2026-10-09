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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

على طريقة التجربة الدنماراكية.. الشباب تغلق كافتريا مركز شباي شما بالمنوفية

شما
شما

أُجريت متابعة ميدانية للتحقق من الواقعة والوقوف على ملابسات ها وذلك تنفيذًا لتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وفي إطار متابعة ما تم  تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تناول الشيشة داخل مركز شباب شما بمحافظة المنوفية. 

وأسفرت أعمال المتابعة والتي نفذتها الإدارة المركزية لمراكز الشباب  بالوزارة عن التأكد من صحة الواقعة، ليتم على الفور غلق الكافتيريا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تمت إحالة المدير التنفيذي للمركز وجميع العاملين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، إلى جانب إحالة مدير الإدارة الفرعية للشباب والرياضة بأشمون إلى التحقيق، وذلك للوقوف على أسباب وملابسات ما تم رصده وتحديد المسؤوليات.

كما شملت أعمال المتابعة زيارة وتفقد مركز شباب الأنجب ومركز شباب كفر الغريب ومركز شباب سمادون   ، للتأكد من انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للأعضاء ومرتاديها ، ومدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب.

وأكدت وزارة الشباب، استمرار أعمال المتابعة والرقابة على مراكز الشباب بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن الانضباط وحسن سير العمل، ويدعم الدور الذي تؤديه مراكز الشباب في خدمة النشء والشباب والمجتمع. 

المنوفية محافظة المنوفية شما الشباب والرياضة شيشة

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