خلافات المصاهرة.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بالمنوفية.



بالفحص تبين حدوثت مشاجرة بين طرف أول (سائق"مصاب بكدمة بالرأس")، وطرف ثان : (عم زوجة الأول "مصاب بإشتباه كسر باليد اليمنى")، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون لخلافات بينهم حول المصاهرة، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 3 / الجارى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .









