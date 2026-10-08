لخلافات النسب.. مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بأسيوط

لقي شاب مصرعه بطلق خرطوش كما أصيب والده بجرح في الرأس علي اثر مشاجرة بسبب خلافات النسب بين أبناء عمومة مساء اليوم الخميس بقرية موشا التابعة لدائرة المركز بمحافظة أسيوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قريه موشا يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة ووجود حالة وفاة ومصاب

انتقل علي الفور لمكان الواقعة ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد عاصم رئيس المباحث يرافقهم سيارات الإسعاف وتبين مصرع أحمد ج م م 36 عام بطلق خرطوش وإصابة والده في مشاجرة بين أبناء عمومة.

واشارت التحريات والمعلومات الأولية لوجود خلافات نسب سابقة بين أبناء العمومة تطور الأمر الي نشوب مشاجرة استخدم فيها سلاح خرطوش مما أسفر عن مقتل المجنى عليه وإصابة والده بيد ابن عمهم ويدعي عبد العزيز ع ع ، وتمكنت ضباط المباحث من ضبط الجانى مرتكب الواقعة .

جري نقل المصاب الي المستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتم إيداع الجثمان بالمشرحة ووضع تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي.

حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.