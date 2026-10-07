بن جديدة يسجل هدف الأهلي الثاني أمام بترول أسيوط

سجل سفيان بن جديدة لاعب فريق الأهلي الهدف الثاني للأحمر في شباك بترول أسيوط في المباراة المقامة بينهما بالجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس عاصمة مصر .
جاء الهدف في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة رائعة من حسين الشحات ، كان الأهلي تقدم بهدف عن طريق أفشة في الدقائق الأولى من المباراة .
ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: حمزة علاء.
خط الدفاع: أحمد عيد وأشرف داري وياسين مرعي وتوفيق محمد.
خط الوسط: أحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.
خط الهجوم: سفيان بن جديدة.