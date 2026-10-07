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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«تدريب التجارة الخارجية» يبدأ برنامج لبناء القدرات التصديرية ل 25 شركة من تكتل أسيوط للنباتات الطبية والعطرية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
آية الجارحي

 بدأ مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC) التابع ل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ برنامج متخصص لبناء القدرات التصديرية لشركات تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط، بمشاركة ممثلين عن نحو 25 شركة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وذلك ضمن مشروع TIGARA الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم التجمعات الإنتاجية ورفع قدراتها للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

وذلك في إطار دعم تنافسية القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرات الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ويعد تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط من التكتلات الإنتاجية التي تضم مراحل متعددة من سلسلة القيمة، بدءا من الزراعة والتجهيز والغربلة، مرورا بالتصنيع واستخلاص الزيوت، وصولا إلى التصدير، ويستهدف تطوير قدرات الشركات العاملة به ورفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية والتوسع في التصدير.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على ربط برامج بناء القدرات باحتياجات الشركات والقطاعات الإنتاجية ومتطلبات الأسواق الخارجية، بما يساعد على رفع جاهزية الشركات للتصدير وتطوير قدراتها التنافسية، مشيرا إلى أهمية توفير تدريب عملي يمكن الشركات من التعامل مع مختلف مراحل العملية التصديرية والاستفادة من أدوات تحليل الأسواق والتكنولوجيا الحديثة.

ويتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من الموضوعات، تشمل أساسيات التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية، وتقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، ودراسة الأسواق واختيار الأسواق المستهدفة، والتسويق الدولي، والتسعير والتفاوض، وصولا إلى إجراءات ومستندات التصدير والجمارك واللوجستيات ووسائل الدفع وتمويل الصادرات.

وقالت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن البرنامج يعتمد على الجانب التطبيقي من خلال دراسات الحالة والتدريبات العملية والمحاكاة، إلى جانب تدريب المشاركين على أدوات تحليل الأسواق والبيانات التجارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصدير.

ويشمل التعاون مع «اليونيدو» تنفيذ برامج متخصصة لعدد من التجمعات والقطاعات الإنتاجية في محافظات مختلفة، تشمل قطاعات التمور والصناعات النسيجية والعسل، بما يعزز جاهزية الشركات المصرية للتصدير.

الاستثمار التجارة الخارجية الاتحاد الأوروبي التجمعات الإنتاجية

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