إصدار 16 قرار تخصيص لأراضٍ استثمارية جنوب مجاويش لإقامة مشروعات سياحية متكاملة

أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قرار تخصيص نهائي لقطع أراضٍ استثمارية بمركز جنوب مجاويش السياحي، جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بإجمالي مساحات تتجاوز مليون متر مربع تقريبًا، لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات السياحية الفندقية والخدمية والترفيهية، وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.

التوسع في المشروعات السياحية

وأضافت الوزيرة أن التوسع في المشروعات السياحية يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدة استمرار الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم الاستثمارات الجادة، وتيسير الإجراءات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

التخصيص 16 قطعة أرض

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرارات التخصيص تتضمن 16 قطعة أرض بمخططات المراكز السياحية بمساحة إجمالية تتجاور مليون متر مربع، وتستهدف تنفيذ مشروعات تضيف نحو 856 غرفة فندقية، إلى جانب وحدات إقامة بإدارة متخصصة، فضلًا عن رفع الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة لتصل إلى 946 وحدة فندقية.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرارات تشمل أيضًا الموافقة على تنفيذ مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، إلى جانب إنشاء مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، بما يدعم المشروعات السياحية القائمة والمستقبلية، ويسهم في تنويع المنتجات والخدمات السياحية المقدمة للزائرين، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع تنفيذ تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المعتمدة، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية بالمنطقة.