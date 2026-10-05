رئيس التنمية السياحية يبحث مع نظيره العُماني بمسقط تعزيز التعاون

التقى المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بمصر، عزان بن قاسم البوسعيدى، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بمدينة مسقط بسلطنة عُمان، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسلطنة عُمان في المجالات السياحية، وتبادل الخبرات والتجارب السياحية، وبحضور رئيس المكتب التجاري المصري بسلطنة عمان السيدة شاهيندا عزالعرب.

وذلك هامش زيارة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعددٍ من مسئولي الوزارة لسلطنة عمان.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التنمية السياحية، والاستفادة من الخبرات المصرية والعُمانية في تطوير المقاصد والمنتجات السياحية، بما يدعم تنافسية القطاع ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وخلال اللقاء عرض المهندس مصطفى عبدالوهاب، التجربة المصرية في مجال التنمية السياحية، وآليات العمل في الهيئة العامة للتنمية السياحية بمصر ومنها: العمل على تطوير الواجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن الدخول في شراكات مع المستثمرين السياحيين نحو توجه الدولة المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب فتح باب تحويل وحدات الإسكان السياحي إلى إسكان فندقي، لزيادة الطاقة الفندقية.

كما تناول اللقاء إمكانية تبادل الدعم الفني بالقطاع السياحي في مصر وسلطنة عمان، وسبل التنسيق لدعوة المستثمرين السياحين وشركات الاستثمار السياحي في مصر وسلطنة عمان للقيام بزيارات عمل متبادلة لبحث فرص الاستثمار السياحي.

وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب العُماني، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في دعم جهود التنمية السياحية وتحقيق التكامل وتبادل أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أعرب عزان بن قاسم البوسعيدى، عن تقديره للتجربة المصرية في مجال التنمية السياحية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياحي المشترك خلال المرحلة المقبلة.