أشاد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بالمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تركيب المطبات الصناعية بالشوارع الحيوية ومحيط المدارس، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمرور، بما يسهم في تهدئة السرعات المرورية والحد من مخاطر الحوادث، وحماية الطلاب والمواطنين، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية كشريك أساسي في دعم جهود المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، تم تركيب عدد 2 مطب صناعي بشارع الجلاء بنطاق حي أول المحلة الكبرى، بعرض 12 مترًا لكل مطب، أمام مدرسة المحلة الثانوية للبنات، لتعزيز عوامل الأمان وتأمين حركة الطالبات والمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما سيتم تركيب مطبات صناعية بشارع البهي فور الانتهاء من أعمال الرصف، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس، وجارٍ استكمال أعمال الأرصفة، ضمن مشروع رصف الشارع بخطة رد الشيء لأصله بحي أول المحلة الكبرى.