قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في موسكو تصدر تحديثاً للأمريكيين بشأن وباء روسيا
قرينة رئيس الجمهورية: دور المرأة المصرية كان ولا يزال حاضراً في كل لحظة فارقة من تاريخ الوطن
مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027
ترامب: وزير النفط الإيراني غادر منصبه وأكد أنهم لا يملكون اقتصادا ولا نفطا
السفارة الأمريكية لدي موسكو تحذر رعاياها بعد مخاوف تفشي الطاعون في روسيا
بعد وفاة موظفة بمعهد لمكافحة الطاعون.. روسيا تكشف حقيقة انتشار العدوى وتعلن موقفها
الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟
الرئيس السيسي يصل سول في مستهل زيارة دولة لكوريا الجنوبية
ميسي يودع منتخب الأرجنتين في مباراة تكريمية أمام بنين
قبيل قمة COP-31.. السفارة التركية بالقاهرة تستضيف "جسر المناخ"
أحمد موسى يوجه رسالة للمدرسين: علموا أولادنا تاريخهم الحقيقي
أزمة طالبة حدائق أكتوبر تثير الجدل بعد قرار ردها لثالثة ابتدائي ووالدها: استلمنا كتب الصف الرابع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار تستضيف وفد زامبي لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وزامبيا، بمشاركة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا، والدكتور ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية،  توبلي لوبايا، سفير زامبيا لدى مصر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

وتناول الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة، واحتياجات رأس المال، إلى جانب بحث عقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية في البلدين.

تعاون استثماري بين مصر وزامبيا 

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية تحويل الصداقة بين مصر وزامبيا إلى مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية التطبيق الأمثل لاتفاقيات التعاون بين البلدين.

واستعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية، وجهود تيسير الإجراءات والتحول الرقمي، إلى جانب خريطة الاستثمار التي تتضمن فرصة استثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هبة سلامة أن الاجتماع يمثل خطوة عملية لتفعيل مخرجات منتدى «العلمين – إفريقيا»، الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى بحث استثمارات مشتركة في قطاعات متنوعة.

وأكد ألبرت هالوامبا حرص زامبيا على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل فرص التعاون في إطار الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب الاستفادة من تجربة هيئة الاستثمار المصرية في إدارة المناطق الحرة والاستثمارية وإعداد الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية، موضحًا أن زامبيا استضافت الشهر الماضي وفدًا من شركات الأدوية المصرية، إلى جانب وجود استثمارات مصرية في قطاع البنية التحتية، وداعيًا مجتمع الأعمال المصري إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في بلاده.

رئيس هيئة الاستثمار زامبيا مصر أفريقيا وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

أرشيفية

من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

خلال 3 أشهر.. إدارة البر بالأوقاف: صرف 8 ملايين جنيه لـ 1156 مستفيدا

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| كيف نجاهد في سبيل الله؟.. حكم التعامل بغلظة مع الأب المصاب بالخرف أثناء رعايته.. وحكم من أخذ محاصيل من الحقول دون إذن ولا يعرف أصحابها

بالصور

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

9 فوائد خارقة لمادة طبيعية مهملة .. أبرزها الحماية من السرطان ومشاكل البشرة

السرطان
السرطان
السرطان

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش الصبح دائمًا.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية
أفضل وقت لتناول أدوية الضغط للوقاية من السكتة الدماغية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد