الاستثمار تستضيف وفد زامبي لبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وزامبيا، بمشاركة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هبة سلامة، الرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا، والدكتور ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، توبلي لوبايا، سفير زامبيا لدى مصر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.

وتناول الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة، واحتياجات رأس المال، إلى جانب بحث عقد لقاءات ثنائية بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية في البلدين.

تعاون استثماري بين مصر وزامبيا

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية تحويل الصداقة بين مصر وزامبيا إلى مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية التطبيق الأمثل لاتفاقيات التعاون بين البلدين.

واستعرض تطورات بيئة الاستثمار المصرية، وجهود تيسير الإجراءات والتحول الرقمي، إلى جانب خريطة الاستثمار التي تتضمن فرصة استثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هبة سلامة أن الاجتماع يمثل خطوة عملية لتفعيل مخرجات منتدى «العلمين – إفريقيا»، الذي عقد خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى بحث استثمارات مشتركة في قطاعات متنوعة.

وأكد ألبرت هالوامبا حرص زامبيا على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل فرص التعاون في إطار الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب الاستفادة من تجربة هيئة الاستثمار المصرية في إدارة المناطق الحرة والاستثمارية وإعداد الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى ترحيب بلاده بالاستثمارات المصرية، موضحًا أن زامبيا استضافت الشهر الماضي وفدًا من شركات الأدوية المصرية، إلى جانب وجود استثمارات مصرية في قطاع البنية التحتية، وداعيًا مجتمع الأعمال المصري إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في بلاده.