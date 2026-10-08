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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على المتهمة بقضم أذن محامي المنوفية وإصابة زوجته.. وهذه عقوبتها بالقانون

المتهمة
المتهمة
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي إحدى السيدات على شخص وزوجته وإصابتهما بمحافظة المنوفية.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول، إحدى السيدات، وطرف ثان، سيدة أخرى، مقيمتين بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول أولوية استقلال إحدى سيارات الأجرة.

وخلال المشاجرة، قامت المتهمة بالتعدي على السيدة بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات بالوجه.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث توجه زوج السيدة المصابة، وهو محام، من تلقاء نفسه إلى مقر النيابة، واتهم المشكو في حقها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بقطع في الأذن.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي المنوفية مشاجرة

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