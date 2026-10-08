تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من أهالي وأصحاب حفل زفاف في محافظة كفر الشيخ، خلال مغادرتهم أجواء الاحتفال لأداء صلاة العشاء.

وظهر في الفيديو عدد من المشاركين في حفل الزفاف وهم يتوجهون لأداء الصلاة، في مشهد لاقى تفاعلا وإشادات واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشهد وحرص أصحاب الفرح على أداء الصلاة رغم انشغالهم بالاحتفال.

وأثار الفيديو حالة من البهجة بين المتابعين، خاصة مع ظهور أجواء الفرح والسرور على المشاركين، بالتزامن مع حرصهم على أداء الصلاة.