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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطعت أذنه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على شخص وزوجته بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد الأشخاص وزوجته وإحداث إصابتهما بالمنوفية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 6 اكتوبر، تبلغ لمركز شرطة قويسنا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول إحدى السيدات، وطرف ثان سيدة مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، مقيمتان بدائرة المركز، وذلك لخلافات بينهما حول أولوية استقلال إحدى سيارات الأجرة، قامت خلالها الأولى بالتعدي على الثانية بالضرب وإحداث إصابتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتوجه من تلقاء نفسه لمقر النيابة زوج الثانية، وهو محامٍ، واتهم الأولى بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته «بقطع بالأذن»، وقررت النيابة حبس المشكو في حقها على ذمة التحقيقات.

الداخلية وزارة الداخلية القبض

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