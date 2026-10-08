سيد حنفى: شباب الزمالك ظهروا بمستوى جيد أمام زد وينتظرهم مستقبل واعد

أكد سيد حنفي، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك الشباب ظهروا بمستوى جيد خلال مواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر، مشيدًا بالمستويات التي قدمتها العناصر الواعدة.

وقال سيد حنفي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن محمد فرج، الظهير الأيمن، لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للزمالك، متوقعًا أن يكون له مستقبل كبير مع الفريق ومنتخب مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الزمالك يمتلك العديد من المواهب المميزة في قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع والعمل على تصعيد العناصر المميزة للفريق الأول.

وأوضح أن أدهم حسيب مهاجم مميز ويمتلك إمكانيات جيدة، إلى جانب أحمد صفوت الذي يمتلك مهارات كبيرة تؤهله لتقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.

وأشار سيد حنفي إلى أن فريق الزمالك مواليد 2009 يضم مجموعة من المواهب المميزة، ومن المنتظر تصعيد عدد من هذه العناصر للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل منحهم فرصة اكتساب الخبرات وإثبات أنفسهم.

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح خلال الفترة الماضية في توظيف لاعبي الزمالك بصورة جيدة، والتعامل مع الظروف المختلفة التي مر بها الفريق.

واختتم سيد حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة القمة تحتاج إلى تركيز كبير من لاعبي الزمالك، مشددًا على أن مباريات القمة لا تخضع لأي مقاييس، وأن النتيجة دائمًا تحسمها التفاصيل والتركيز داخل الملعب.