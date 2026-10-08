قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية لبدء يومك برزق وبركة لا تنقطع
قطعت أذنه.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على شخص وزوجته بالمنوفية
توقيف شاب أمريكي بتهمة التخطيط لهجوم إطلاق نار جماعي في مول أوف أمريكا
تابعون لأعداء الولايات المتحدة.. ترامب يهاجم محتجين قاطعوا خطابه في سان أنطونيو
الرئيس السيسي يزور المقبرة الوطنية في سول ويضع إكليلا من الزهور تكريمًا لشهداء كوريا
عمي تعبان ومش لاقي حد.. مواطن يشكو من غياب الأطباء في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قنا
محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي
ترامب: أنهيت 8 حروب وصراعات حول العالم
نور اللبنانية لـ صدى البلد: مصر بلدي الثاني.. ولا أعرف سبب حب المصريين الشديد لي
دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر
الطقس اليوم.. أجواء خريفية يصاحبها أمطار ورياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد حنفى: شباب الزمالك ظهروا بمستوى جيد أمام زد وينتظرهم مستقبل واعد

الزمالك وزد
الزمالك وزد
عبدالله هشام

أكد سيد حنفي، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك الشباب ظهروا بمستوى جيد خلال مواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر، مشيدًا بالمستويات التي قدمتها العناصر الواعدة.

وقال سيد حنفي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن محمد فرج، الظهير الأيمن، لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للزمالك، متوقعًا أن يكون له مستقبل كبير مع الفريق ومنتخب مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الزمالك يمتلك العديد من المواهب المميزة في قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع والعمل على تصعيد العناصر المميزة للفريق الأول.

وأوضح أن أدهم حسيب مهاجم مميز ويمتلك إمكانيات جيدة، إلى جانب أحمد صفوت الذي يمتلك مهارات كبيرة تؤهله لتقديم مستويات مميزة خلال الفترة المقبلة.

وأشار سيد حنفي إلى أن فريق الزمالك مواليد 2009 يضم مجموعة من المواهب المميزة، ومن المنتظر تصعيد عدد من هذه العناصر للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل منحهم فرصة اكتساب الخبرات وإثبات أنفسهم.

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح خلال الفترة الماضية في توظيف لاعبي الزمالك بصورة جيدة، والتعامل مع الظروف المختلفة التي مر بها الفريق.

واختتم سيد حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة القمة تحتاج إلى تركيز كبير من لاعبي الزمالك، مشددًا على أن مباريات القمة لا تخضع لأي مقاييس، وأن النتيجة دائمًا تحسمها التفاصيل والتركيز داخل الملعب.

الزمالك نادي الزمالك زد كأس عاصمة مصر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

صورة أرشيفية

مدرسة بالدقهلية تحرم الطلاب المسافرين للخارج من أعمال السنة|والأهالي:سافرنا خلاص نحلها ازاي

اسعار السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

محمود صلاح

حسام حسن لـ محمود صلاح: ممكن تكون لاعب مميز جدا ومحدش يشوفك بعد كدا

الرئيس السيسي

لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة

ترشيحاتنا

الراحل نصر إبراهيم

محمود الخواجة : نصر ابراهيم اكتشف مصطفى محمد .. وخبر وفاته صدمة

كباكا

أمير هشام: العروض تنهال على كباكا.. واللاعب ينتظر موقف الأهلي

الاهلي

أمير هشام يكشف مكاسب الأهلي من مباراة بترول أسيوط

بالصور

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

من بوبيدا إلى أوروس.. رحلة صناعة السيارات الروسية قبل صعود الصينيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد