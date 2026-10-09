أغلق الأسانسير.. مواطن يمنع نقل مريضة غسيل كلوي إلى المستشفى بالمنوفية

وجهت فتاة بمحافظة المنوفية استغاثة عاجلة للجهات المعنية والأجهزة الأمنية، إثر قيام أحد جيرانهم في العقار بإغلاق باب المصعد الكهربائي (الأسانسير) بـ "القفل" ومنعهم من استخدامه، مما تسبب في احتجاز والدتها المريضة بالفشل الكلوي ومنع نقلها إلى المستشفى عبر سيارة الإسعاف التي كانت تنتظرها أسفل العقار.

​وأوضحت الفتاة أن هذا التصرف جاء على خلفية خلافات جيرة سابقة، مشيرة إلى أن والدتها كانت في حالة صحية حرجة وتستعد للتوجه لأداء جلسة الغسيل الكلوي المعتادة، إلا أن إغلاق المصعد وتعنت الجار منع فريق الإسعاف والأهالي من نقلها ونزولها من الطابق العلوي، ما يهدد حياتها بالخطر الشديد.

​وطالبت الفتاة وأسرتها بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية بالمنوفية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفتح المصعد فوراً لإنقاذ حياة المريضة ومحاسبة المتسبب في تعرض حياتها للخطر.