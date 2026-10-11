ضبط المتهمين بالتعدي على فتاة ووالدتها في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من شخصين لقيامهما بالتحرش بإحدى الفتيات والتعدى على والدتها بالضرب والسب عقب معاتبتها لهما بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 4/ الجارى تبلغ لمركز شرطة تلا من (ربة منزل "مصابة بكدمات بالكتف" - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (طالبين) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها حال قيامها بمعاتبتهمــــا لسابقة تعديهما على كريمتها بالسب.





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





