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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 طلاب بكدمات وسحجات في انهيار سور معهد أزهري بالمحلة

اصابة 3 طلاب
اصابة 3 طلاب
الغربية أحمد علي

شهدت قرية دنوشر بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم  إصابة 3 طلاب بكدمات وسحجات في حادث انهيار سور معهد البيومي الأزهري بسبب سرعة الاندفاع اثناء الفسحة الدراسية.

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور  مركز شرطة المحلة يفيد بانهيار سور داخل معهد ازهري بنطاق قرية دنوشر بنطاق دائرة المركز. 

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته. 

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية اصابة 3طلاب المعهد الديني إسعاف حادث

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