راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة أموال موظفة بشركة الكهرباء في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة كيس ورقي يحتوي على مبلغ مالي من إحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالمنوفية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من موظفة بشركة كهرباء، مقيمة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، بتضررها من شخصين يستقلان دراجة نارية؛ لقيامهما بخطف جوال بداخله مبلغ مالي كان بحوزتها حال توجهها لتوريده بمكتب البريد بدائرة المركز، وتمكن الأهالي من ضبطهما والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وإعادة المبلغ المالي إليها.

وبسؤال المشكو في حقهما، وهما مالك محل كائن أمام محل عمل المبلغة، ومالك مقهى «لأحدهما معلومات جنائية»، ومقيمان بدائرة المركز؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضاف الأول أنه كان على علم بتوجهها لتوريد المبلغ المالي؛ لوجود محله أمام الشركة محل عملها، واتفاقه مع الثاني على الاستيلاء عليه من خلال خطفه.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة؛ قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.