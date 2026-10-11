حزن بين أهالي المحلة خلال تشييع جثماني ضحايا حادث المنزل المنهار ..صور

شيع المئات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل جثماني ضحيتي حادث المنزل المنهار عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد اولاد الزبير بمنطقة التوبة في مشهد جنائزي مهيب عقب استلام جثماني بقرار وتصريح رسمي من النيابة بدفنهما .

لحظات الرحيل والوداع الاخير



وكانت حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات خيمت علي ملامح وجوههم وسط الدعوات بالرحمة والمغفرة حال دفنهما بمقابر أسرتهما.

وكان اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي المهندس حسام عبده نائب المحافظ بسرعة التحرك إلي موقع حادث المنزل المنهار والبدء في انتشال جثماني ضحايا الحادث .

كما وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينه موقع المنزل المنهار من جهه حي اول المحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك تنفيذي عاجل



وكانت منطقة المحجوب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل مصرع شخصين في حادث انهيار جزئي بمنزل سكني بشكل مفاجئ بسبب تسرب مياه الصرف الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



كما دفعت الأجهزة الأمنية بكردون بمحيط المنزل المنهار وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحيتين واستخراجهم من اسفل المنزل المنكوب.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار المنزل بنطاق منطقة المحجوب بدائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

انتشال جثتي الضحيتين

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ لرفع اثار الأنقاض واستخراج الجثتين وتأمين أرواح وحياة المواطنين من سكان المنازل المجاورة .



وأفاد مسئول طبي وجود جثتين منها صاحب العقار يدعي محمد بسيوني و احمد عليوه عاما سباك ويتم نقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.