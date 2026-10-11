بسبب تسرب مياه الصرف الصحي.. تفاصيل مصرع شخصين في انهيار منزل بالمحلة

شهدت منطقة المحجوب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حادثًا مأساويًا، بعدما انهار جزء من منزل سكني بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مصرع شخصين، وسط تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية والتنفيذية للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة المحيطة.

تلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن تسرب مياه الصرف الصحي تسبب في انهيار المنزل، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل انهيار منزل المحلة الكبرى

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل في منطقة المحجوب بدائرة القسم.

انهيار منزل المحلة الكبرى

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المنزل المنهار، لمنع اقتراب المواطنين من موقع الخطر، بالتزامن مع الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ لرفع الأنقاض وانتشال الضحيتين.

تحرك عاجل من محافظ الغربية

من جانبه، وجّه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المهندس حسام عبده، نائب المحافظ، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الأنقاض وانتشال جثماني الضحيتين.

كما وجّه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية من حي أول المحلة لمعاينة موقع المنزل المنهار، والوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انهيار منزل المحلة الكبرى

تحديد هوية ضحيتي انهيار المنزل

وأفاد مسؤول طبي بوجود جثمانين جراء الحادث، أحدهما لصاحب العقار، ويدعى محمد بسيوني، والآخر لأحمد عليوة، ويعمل سباكًا، فيما يجري نقل الضحيتين إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

في الوقت نفسه، دفعت الأجهزة المعنية بقوات الإنقاذ لرفع آثار الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وسكان المنازل المجاورة، تحسبًا لوقوع أي مخاطر أخرى.

انهيار منزل المحلة الكبرى

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.