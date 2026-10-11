مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور

شهدت منطقة المحجوب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل مصرع شخصين في حادث انهيار جزئي بمنزل سكني بشكل مفاجئ بسبب تسرب مياه الصرف الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



كما دفعت الأجهزة الأمنية بكردون بمحيط المنزل المنهار وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحيتين واستخراجهم من اسفل المنزل المنكوب .

تحرك أمني



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار المنزل بنطاق منطقة المحجوب بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

انتشال جثث الضحيتين

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ لرفع اثار الأنقاض واستخراج الجثتين وتأمين أرواح وحياة المواطنين من سكان المنازل المجاورة .

وأفاد مسئول طبي وجود جثتين منها صاحب العقار يدعي محمد بسيوني و احمد عليوة سباك ويتم نقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى المحلة العام.

نقل الضحايا



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.