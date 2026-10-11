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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يوجه نائبه بالدفع بقوات الإنقاذ لانتشال جثمان صاحب عقار سكني منهار بالمحلة ..صور

انهيار منزل المحلة
انهيار منزل المحلة
الغربية أحمد علي

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المهندس حسام عبده نائب المحافظ بسرعه التحرك إلي موقع حادث المنزل المنهار والبدء في انتشال جثماني ضحايا الحادث .

توجيهات محافظ الغربية 


كما وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينه موقع المنزل المنهار من جهه حي اول المحلة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

انهيار منزل المحلة 


وكانت منطقة المحجوب بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل مصرع شخصين في حادث انهيار جزئي بمنزل سكني بشكل مفاجئ بسبب تسرب مياه الصرف الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك تنفيذي 


كما دفعت الأجهزه الأمنية بكردون بمحيط المنزل المنهار وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحيتين واستخراجهم من اسفل المنزل المنكوب .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانهيار المنزل بنطاق منطقة المحجوب بدائرة القسم.

رفع كفاءة الخدمات 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

انتشال جثث ضحيتين 

كما تم الدفع بقوات الإنقاذ لرفع اثار الأنقاض واستخراج الجثتين وتأمين أرواح وحياة المواطنين من سكان المنازل المجاورة .
وأفاد مسئول طبي وجود جثتين منها صاحب العقار يدعي محمد بسيوني و احمد عليوه عاما سباك ويتم نقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

رفع اثار الحادث 

 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي انهيار منزل المحلة رفع أنقاض عقار منزل سكني

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