بعد بلاغ زوجته| تفاصيل الحكم القضائي ضد طبيب أسنان الغربية.. تورط في علاقات مع سيدات أخريات داخل عيادته

قضت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية في حيثيات حكمها الصادر ضد المدعو "ا.ا.ح.م" في القضية رقم 38394 لسنة 2024م برئاسة المستشار محمد الهيتمي وحضور كل من المستشار مصطفي اللبيشي وكيل النيابة وحامد غانم امين سر الجلسة بالحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مالية والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة في دعوي الزنا المقامة من زوجته ضده بسبب تعدد علاقاته النسائية.

تفاصيل الحكم



واستندت هيئة المحكمة الموقرة في حكمها بناء علي شكوي المقدمة من المدعوة "م.ه.م" وتضمنت تركها لمنزل عش الزوجية عقب اكتشافها تورط زوجها في علاقات نسائية متعددة وغير شرعية عبر مقاطع فيديوهات تكشف تعددها مع أكثر من سيدة في وقت واحد داخل عيادته الخاصة بمسقط رأسه بإحدي قري كفر الزيات.

تحريات الأمنية



كما أفادت التحريات الأمنية التي أجرتها مباحث مركز شرطة كفر الزيات صحة كلام الزوجه فضلا عن كشف تورط الزوج المتهم بممارسة الرذيلة باحضاره بعض السيدات داخل عيادته الخاصة بقرية مشله وارتكاب جريمة الزنا دون علم زوجته وتوافر فلاشه ميموري تحزي فيديوهات اباحية ومنافيه للأداب العامة وإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات في أن واحد بسريره الخاص بعيادته الطبية .

إدانة التقارير الفنية

بينما ورد في تقرير الأدلة الجنائية والجهات الفنية بفحص الذاكرة الإلكترونية والتي قدمتها الزوجه للجهات التحقيق عقب وصولها لها من شخص مجهول وأيدت تقارير الفنية مطابقة الصورة الشخصية للزوج المتهم في أكثر من 45 مقطع فيديو عن تسجيلات أحدي كاميرات مراقبة مثبته داخل حجرة نوم وتصل مدتها إلي 12 ساعة وخمسة عشر دقيقه تتضمن ممارسات جنسية لشخص مع عدد خمسه من السيدات وبالفحص الفني لتلك المقاطع تبين صحتها وخلوها من اي مظاهر تلاعب واتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية .

ساعة فيديوهات و45 مقطع



وتعود أحداث الواقعة حينما تقدمت سيدة في نهاية العقد الخامس من عمرها ببلاغ رسمي يحمل رقم 3412 إداري اول طنطا لسنة 2024 م ضد زوجها طبيب أسنان شهير بالممارسة الرذيلة وخيانته الزوجية لها من خلال ارتكاب أعمال فاضحه وممارسة الرذيلة مع أكثر من 24 سيدة بالفراش عش الزوجية والقائم بمنطقة شارع النادي بطنطا .

بلاغ من الزوجة بالزنا

وقدمت السيدة المبلغة فلاشة تحوي مقاطع وافلام إباحية للطبيب زوجها تحوي صور وفيديوهات مع سيدات أخريات في أوضاع مخلة بالشرف بالفراش الزوجية فضلا عن مطالبتها بالانفصال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حفاظا علي صالح القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سيدة تدعي"م.ن"43 سنة يفيد بتضررها من الأعمال الخادشة للحياة التي ارتكبها زوجها ويعمل طبيب اسنان ومدير إداري بأحد المراكز الطبية بنطاق مركز كفر الزيات وتقدمها بالفلاشة تحوي مقاطع فيديو لخيانته ومضاجعه أكثر من 24 سيدة بالفراش الزوجية خلال فترة تواجدها خارج المنزل.

تحرك أمني عاجل

كما كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف مصدر تصوير مقاطع الفيديوهات والصور لضحايا الزوج لسرعه ضبطه وتسليمه للعدالة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.