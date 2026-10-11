الغربية: تحرير 54 محضرًا لمخالفات مخابز 6 مراكز ومدن بالمحافظة

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة التي استهدفت مخابز قرية كفر كلا الباب بمركز السنطة عن تحرير 12 محضرًا، لمخالفات تموينية ونقص اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارات زفتى وبندر المحلة الكبرى وبسيون وقطور وسمنود عن تحرير 42 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود موازين أو لوحات تشغيل، والتوقف عن الإنتاج، وعدم إعطاء بون الصرف، والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم نظافة أدوات العجين، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 54 محضرًا.

حملات تموينية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التفتيشية على المخابز لضمان انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.