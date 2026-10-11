الغربية..لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تخلي 9 بيوت مجاورة للمنزل المنهار بالمحلة

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس حي اول المحلة جمال قطقاط بالضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات محافظ الغربية



كما اقرت لجنة المنشأت الآيلة للسقوط عقب معاينة الموقع بالضرورة اخلاء 9 منازل مجاورة للتأمين ارواح وحياة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل



وكان محافظ الغربية أجري زيارة إلى مستشفى المحلة العام، لزيارة الطلاب الثلاثة المصابين في حادث معهد دنوشر الابتدائي الأزهري، والاطمئنان على حالتهم الصحية، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل،جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، الدكتور مجدي السعيد بدوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ،اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة،الأستاذ جمال قطقاط رئيس حي أول المحلة.

متابعة حادث معهد دنوشر

كما وجّه محافظ الغربية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

تقديم واجب العزاء

وفي سياق متصل، قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجب العزاء لأسرتي ضحيتي حادث سقوط عقار سوق اللبن بالمحلة الكبرى، خلال زيارته مستشفى المحلة العام، معربًا عن خالص مواساته للأسرتين، وداعيًا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.