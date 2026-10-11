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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث انهيار عقار بالمحلة في محافظة الغربية

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات انهيار عقار بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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