التضامن تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة

شهدت محافظة الشرقية تدشين فعاليات وأنشطة مبادرة «أنا موهوب»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها وصقلها في مختلف المجالات الإبداعية والفنية، و تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

شهد فعاليات إطلاق المبادرة التى استضافها مسرح نادي العلوم التابع لوزارة التربية والتعليم، الأستاذة حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بالوزارة، والأستاذ مجدي محمد ماضي، مدير عام إدارة الشباب والرياضة بالعاشر من رمضان، إلى جانب عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي ووزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم،بالمحافظة.

وأكدت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال، بما يسهم في اكتشاف طاقاتهم وتنميتها والاستثمار فيها.

وقدمت الدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي عرضا توضيحيًا حول المبادرة، باستخدام الفيديو والعروض التقديمية، استعرضت خلاله محاور المبادرة وأهدافها وآليات تنفيذ التدخلات المباشرة مع الأطفال، إلى جانب التأكيد على أهمية رفع وعي أولياء الأمور بضرورة اكتشاف مواهب أبنائهم في مراحل عمرية مبكرة، والعمل على تنميتها ورعايتها وفق أسس علمية سليمة.

وتأتي مبادرة «أنا موهوب» في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الاستثمار في قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم في بيئة آمنة ومحفزة، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة وقادرة على الإبداع والمشاركة المجتمعية.

وتستهدف المبادرة بالشرقية 216 طفلا وطفلة بنادى الطفل ومراكز الطفل العامل، فضلا عن الأبناء من ذوي الإعاقة، وشارك فى فعاليات إطلاق المبادرة اطفال "نادي الطفل"، واطفال ـ نادي شباب العاشر التابع لوزارة الشباب والرياضة من ذوى الاعاقة ، واطفال مؤسسة المدينة المنورة.

ويأتي إطلاق المبادرة بالشرقية استكمالا لتوسعاتها بالمحافظات وبالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر المجيد برسالة مهمة تستهدف غرس قيم الولاء والانتماء وروح التحدي والإصرار لدى الأطفال، وتشجيعهم على استثمار طاقاتهم وقدراتهم بصورة إيجابية، مع إعطاء أولوية لدمج الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام مع أقرانهم، وتوفير بيئة حاضنة لمواهبهم.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تنظيم معرض خاص لأعمال ومُنتجات 50 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة وأسرهم؛ حيث ضم مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والفنية والأعمال الإبداعية التي أبرزت قدراتهم الفريدة، بهدف تسليط الضوء على إبداعاتهم ومنها توفير منفذ لتسويق مبتكراتهم لتحسين مستوى معيشة أسرهم ودعم اندماجهم الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أضافت المبادرة بعدا تنمويا يركز على «التمكين الاقتصادي لأولياء أمور الأطفال المشاركين»؛ من خلال تقديم برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم الحرفية والمهنية، وإتاحة فرص للحصول على تمويل للمشروعات الصغرى ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، بما يضمن توفير مصدر رزق مستدام ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة وقدرتها على الاستمرار في دعم ورعاية مواهب أبنائها.

ومن المقرر أن تواصل مبادرة «أنا موهوب» تنفيذ برامجها وورشها التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير مهاراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المعارض والفعاليات القومية، بما يسهم في إبراز مواهبهم وتحويلها إلى طاقات إبداعية فاعلة في المجتمع.