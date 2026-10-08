التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر

قرر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد،منح خصم 10% على منتجات معرض "لوتس" خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر، وذلك احتفالًا بهذه المناسبة.

و يدعو الصندوق المواطنين لزيارة المعرض الدائم لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية –لوتس– والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية المصرية.

ويفتح المعرض أبوابه من الـ٩ صباحا إلى إلى 9 مساءً، وذلك مقر الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي – العجوزة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، كانت قد افتتحت مقر المعرض الدائم لمنتجات الصندوق «لوتس»، وذلك بمقر مبنى الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من منتجات صغار المنتجين، من بينها: المشغولات الصدفية، والفخار، والسيراميك والخزف، والرسم بالرمل (Sand Art)، والمشغولات النحاسية، والحُلي النحاسية، والحُلي المصنوعة من الأحجار الطبيعية، وحقائب الخرز، والأزياء والمنسوجات اليدوية، والأميجرومي (Amigurumi)، ومشغولات الخوص والحلفا، والمفروشات اليدوية، والمشغولات الخشبية، والشموع المعطرة، وعسل النحل الطبيعي «نحلة»، و«نخلة» للتمور المصرية، وزيت الزيتون «واج»، والكليم اليدوي، والصابون الطبيعي، ومصابيح الملح الصخري، والمستنسخات الفرعونية، والزجاج المعشق .