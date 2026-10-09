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أخبار البلد

التضامن تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه للأسبوع الخامس

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الإجتماعي  للأسبوع الخامس على التوالى تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه، والذي انطلق في السادس من سبتمبر الجاري، ويستمر على مدار ستة أسابيع.

 ويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتطوير منظومة خدمات التسجيل والتوجيه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي استمرار تنفيذ البرنامج في إطار مشروع تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، فيما تتولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إدارة وتنفيذ البرنامج التدريبي.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي خلال المراحل السابقة بعدد من المحافظات، شملت "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وكفر الشيخ ، الشرقيه،وجنوب سيناء، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية"،  فيما يجري خلال الأسبوع الحالي تنفيذ التدريب بمحافظات" المنيا، والوادى الجديد، وبورسعيد"، وذلك ضمن خطة زمنية تستهدف التوسع في تنفيذ البرنامج خلال المراحل التالية ليشمل باقي المحافظات.

ويستهدف البرنامج تدريب العاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه، بما يشمل مراجعي المكاتب والاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين، إلى جانب العاملين المتخصصين بالإدارات المعنية، بهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم المهنية والتطبيقية المرتبطة بطبيعة عملهم.

ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعاقات المختلفة، حيث يتلقى العاملون المواد العلمية والتطبيقية المتخصصة حول فنيات التقييم الوظيفي المرتبطة بأنواع الإعاقات المختلفة، بما يتيح لهم الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المتخصصة، وتنمية مهاراتهم في إجراء التقييم الوظيفي لمختلف أنواع الإعاقات والفئات العمرية، والتعامل مع تنوع الاحتياجات والخصائص الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويركز التدريب بصورة رئيسية على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظومة التسجيل والتوجيه الإلكترونية، بهدف تعزيز قدرة العاملين على إجراء تقييم وظيفي دقيق يساعد على فهم الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيههم إلى الخدمات المناسبة وفقًا لاحتياجاتهم، فضلًا عن صقل مهاراتهم في التعامل مع النظام الإلكتروني والشبكات.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها أنواع الإعاقات المختلفة والتقييم الوظيفي، والتسجيل الإلكتروني، والإحالة للخدمات، والتعامل مع الحالات، وتطوير مهارات فرق العمل، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تستجيب للاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يعتمد التدريب على الجمع بين الجوانب العلمية والتطبيقية، بما يتيح للعاملين تطبيق المعارف والمهارات التي يتم اكتسابها من خلال التدريب العملي ودراسة الحالات المرتبطة بطبيعة العمل داخل مكاتب التسجيل والتوجيه، بما يسهم في توحيد المفاهيم والممارسات المهنية ورفع مستوى جودة الخدمة.

وأكدت الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أن استمرار تنفيذ البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التسجيل والتوجيه، والتي ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور تطوير الخدمات، إلى جانب تطوير الإجراءات والمنظومات الإلكترونية وآليات المتابعة والتقييم.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم المهنية، وتطوير آليات العمل بمكاتب التسجيل والتوجيه، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الخدمات وتحقيق المزيد من التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي استمرار تنفيذ البرنامج في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تطوير العنصر البشري وفق أسس مهنية متخصصة، وربط التدريب بالاحتياجات الفعلية للعاملين ومكاتب التسجيل والتوجيه،بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة ودقة واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

وتواصل الوزارة تنفيذ المراحل التالية من البرنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التدريب، ودعم فرق العمل بمكاتب التسجيل والتوجيه، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها وفق أساليب مهنية متخصصة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأشخاص ذوي الإعاقة التضامن الإجتماعي البرنامج التدريبي المتخصص السادس من سبتمبر الجاري ستة أسابيع

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