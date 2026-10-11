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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تنظم عددا من الفعاليات احتفالا بانتصارات أكتوبر

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 نظمت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من الفعاليات احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة بمركز استقبال أطفال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة.

 

وشهدت الاحتفالية  حضور  حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، إلى جانب مشاركة واسعة من أطفال العاملين بالوزارة.

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات والأنشطة التفاعلية التي تهدف إلى غرس قيم الانتماء والوطنية في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتعزيز روح الفخر بالوطن وإدارة الميسرات لحوارات مبسطة مع  الأطفال للتوعية بملحمة العبور الخالدة وشجاعة أبطال القوات المسلحة بأسلوب يترجم مفاهيم النصر والتضحية  للأطفال إلى جانب تنظيم ورش رسم وتلوين لمظاهر الاحتفال بالنصر.

كما شهدت الفهالية تنظيم ورش باستخدام  خامات بيئية صديقة للبيئة وتم تنفيذ عدد من المجسمات التى تنمى روح الإبداع لدى الأطفال في رؤية تستهدف دمج الأنشطة الترفيهية بالعملية التعليمية والتثقيفية للأطفال داخل الحضانات وتحقيق التواصل والمشاركة الفاعلة بين الأسر .

الجدير بالذكر أن مركز استضافة أطفال العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يضم أبناء العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي. 

ويأتي المركز كخطوة أساسية ومهمة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومتطورة وشاملة، فضلًا عن دوره في تسهيل مهمة الأمهات العاملات وتمكينهن من أداء عملهن وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، من خلال التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية المقدمة للأطفال داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف دعم وتنمية مهارات وقدرات الطفل المصري ووفق النموذج اليابانى فى التعلم  وبما يعكس رؤية الوزارة في تطوير خدمات الطفولة المبكرة باعتبارها احد المحاور الرئيسية  للاستثمار في الأجيال القادمة .

وزارة التضامن الاجتماعى أكتوبر أكتوبر المجيدة أطفال أبناء العاملين حنان مصطفى

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