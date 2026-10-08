مصر تدين الاعتداءات على الأراضي السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بالمدنيين .

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم /الخميس/ - أن التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي المملكة وما ينطوي عليه من تهديد لأمنها واستقرارها إنما يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل.

وشددت مصر على وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل ما من شأنه تعريض أمنها للخطر أو المساس باستقرارها، وضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية - في البيان - أنها تتابع أوضاع المصريين المصابين؛ حيث تم توجيه القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والسفارة المصرية بالرياض بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.