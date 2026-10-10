«التضامن» وعين شمس تؤهلان كوادر متخصصة للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس مقابلات للمتقدمين للالتحاق بالدبلوم المهني للإرشاد و الدعم النفسي للأطفال والمراهقين، الذي تبدأ الدراسة به خلال العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية

ويأتي الدبلوم في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، الذي وقعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بهدف إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

وجرت المقابلات بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد السيد، مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، وعدد من خبراء الوزارة والجامعة.

ويجمع الدبلوم بين التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني، من خلال محاضرات نظرية تُعقد بكلية التربية بجامعة عين شمس، وتدريبات عملية وتطبيقية بالمراكز والمؤسسات التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتولى الجامعة إعداد المقررات الدراسية وتحديد الساعات المعتمدة ونظم الدراسة والتقييم والإشراف الأكاديمي، إلى جانب منح الخريجين شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر أن تمنح الوزارة خريجي الدبلوم ميزة نسبية في الالتحاق بمراكز الدعم والإرشاد النفسي للأطفال التابعة لها، وفقًا للكفاءات المطلوبة، بما يربط التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي باحتياجات منظومة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين.

ويُتاح التقدم للالتحاق بالدبلوم لخريجي أقسام علم النفس والاجتماع بكليات الآداب والتربية، وكذلك خريجي كليات الخدمة الاجتماعية، على أن يجتاز المتقدمون مقابلات القبول.