قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 خسائر و3 تعادلات وانتصاران.. سجل المدربين الأجانب قبل أول قمة لـ عموتة
«مين ميحبش أم الدنيا».. رئيس وزراء ماليزيا يعدد رموز مصر للرئيس السيسي
الغيابات شبح يهدد فرص الزمالك غدا أمام الأهلي
بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب
أرقام ووجوه جديدة ومفارقات تاريخية.. تفاصيل مثيرة قبل قمة الأهلي والزمالك
ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل
وزير الصحة: إطلاق مبادرة ورابطة للأطباء المصريين بالخارج
مفاجأة في سوق الذهب.. تطور مهم قد يغيّر اتجاه الأسعار
الدولار بكام.. أسعار صرف العملات اليوم السبت 10 أكتوبر
تقرير الطب النفسي يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل أسرة التجمع
رئيس وزراء ماليزيا: مصر شريك تاريخي في نشر العلم والمعرفة وتعزيز الروابط الثقافية
محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام سامسون في الدوري التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«التضامن» وعين شمس تؤهلان كوادر متخصصة للإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس مقابلات للمتقدمين للالتحاق بالدبلوم المهني للإرشاد و الدعم النفسي للأطفال والمراهقين، الذي تبدأ الدراسة به خلال العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية

ويأتي الدبلوم في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة، الذي وقعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بهدف إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

وجرت المقابلات بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد السيد، مدير مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، وعدد من خبراء الوزارة والجامعة.

ويجمع الدبلوم بين التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني، من خلال محاضرات نظرية تُعقد بكلية التربية بجامعة عين شمس، وتدريبات عملية وتطبيقية بالمراكز والمؤسسات التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي. 

وتتولى الجامعة إعداد المقررات الدراسية وتحديد الساعات المعتمدة ونظم الدراسة والتقييم والإشراف الأكاديمي، إلى جانب منح الخريجين شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر أن تمنح الوزارة خريجي الدبلوم ميزة نسبية في الالتحاق بمراكز الدعم والإرشاد النفسي للأطفال التابعة لها، وفقًا للكفاءات المطلوبة، بما يربط التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي باحتياجات منظومة الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين.

ويُتاح التقدم للالتحاق بالدبلوم لخريجي أقسام علم النفس والاجتماع بكليات الآداب والتربية، وكذلك خريجي كليات الخدمة الاجتماعية، على أن يجتاز المتقدمون مقابلات القبول.

وزارة التضامن الاجتماعي عين شمس الدعم النفسي للأطفال الدعم النفسي للأطفال والمراهقين العام الدراسي الحالي اليوم العالمي للصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

ترشيحاتنا

الشاب الذى لقى مصرعه

جلبابه التف بعمود كردان تروسيكل.. مصرع شاب في حادث مأساوي بالأقصر

المستشار وجدي عبد المنعم

محاكمة 13 متهما بخلية داعش كرداسة الثانية.. غدا

صورة أرشيفية

وجبة محشي تُصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

بالصور

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد