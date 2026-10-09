أنشطة وزارة التضامن الإجتماعى فى أسبوع.. 8 بروتوكولات لتعزيز الحماية الإجتماعية

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تشارك في فعاليات ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»

- التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية جمعية نداء باليوم العالمي للغة الإشارة

- وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة تفتتحان وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر بحضور محافظ الأقصر

- مصر تستعرض رؤيتها لتعزيز «طول العمر الصحي» ورعاية كبار السن في ورشة للبنك الدولي باليابان

- التضامن الاجتماعي تنظم فعاليات التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة البحر الأحمر على النموذج الياباني «التعلم من خلال اللعب»

- وفد «التضامن الاجتماعي» يطلع على تجربة أوروجواي في تطوير منظومة الحماية والتأمينات الاجتماعية والتحول الرقمي

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.. صندوق رعاية المسنين ينتقل من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ.. ويطلق منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم

- في شهر المسنين.. شراكات جديدة تفتح آفاقًا أوسع لحياة صحية وأكثر أمانًا لكبار السن.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لصندوق رعاية المسنين لتعزيز الحماية والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي وتأهيل مقدمي الرعاية وترسيخ دور الأسرة والمجتمع

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية تخرج دفعة 2026 بالجامعة الألمانية بالقاهرة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق السياحي بالجيزة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة وتناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد لقاءً دورياً مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة

- "التدخل السريع" يستجيب لبلاغ وينقل مسنًا بلا مأوى إلى دار للرعاية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول «الباقة الشاملة» استعدادًا لموسم حج 1448هـ – 2027م بين المؤسسة القومية لتيسير الحج و«هوليدي إن بكة» السعودية

- في إطار احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، بـ" بلجراد"

- "التدخل السريع "بالإسماعيلية يعيد الأمان لأب وخمسة أبناء بعد معاناة في الشارع

- التضامن الاجتماعي تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه للأسبوع الخامس على التوالى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وبدعم من الاتحاد الأوروبي