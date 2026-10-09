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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنشطة وزارة التضامن الإجتماعى فى أسبوع.. 8 بروتوكولات لتعزيز الحماية الإجتماعية

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريراً موسعاً تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:

- المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تشارك في فعاليات ملتقى «الأثر القائم على الأدلة»

- التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية جمعية نداء باليوم العالمي للغة الإشارة

- وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والبيئة تفتتحان وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر بحضور محافظ الأقصر

- مصر تستعرض رؤيتها لتعزيز «طول العمر الصحي» ورعاية كبار السن في ورشة للبنك الدولي باليابان

- التضامن الاجتماعي تنظم فعاليات التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة البحر الأحمر على النموذج الياباني «التعلم من خلال اللعب»

- وفد «التضامن الاجتماعي» يطلع على تجربة أوروجواي في تطوير منظومة الحماية والتأمينات الاجتماعية والتحول الرقمي

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق رعاية المسنين.. صندوق رعاية المسنين ينتقل من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ.. ويطلق منظومة متكاملة لحماية حقوق كبار السن وتعزيز جودة حياتهم

- في شهر المسنين.. شراكات جديدة تفتح آفاقًا أوسع لحياة صحية وأكثر أمانًا لكبار السن.. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع 8 بروتوكولات تعاون لصندوق رعاية المسنين لتعزيز الحماية والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي وتأهيل مقدمي الرعاية وترسيخ دور الأسرة والمجتمع

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية تخرج دفعة 2026 بالجامعة الألمانية بالقاهرة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق السياحي بالجيزة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة وتناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد لقاءً دورياً مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة

-  "التدخل السريع" يستجيب لبلاغ وينقل مسنًا بلا مأوى إلى دار للرعاية

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول «الباقة الشاملة» استعدادًا لموسم حج 1448هـ – 2027م بين المؤسسة القومية لتيسير الحج و«هوليدي إن بكة» السعودية

- في إطار احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد.. التضامن الاجتماعي تطلق فعاليات مبادرة «أنا موهوب» بالشرقية لاكتشاف ورعاية مواهب 216 طفلاً وطفلة

- نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، بـ" بلجراد" 

-  "التدخل السريع "بالإسماعيلية يعيد الأمان لأب وخمسة أبناء بعد معاناة في الشارع

- التضامن الاجتماعي تواصل تنفيذ البرنامج التدريبي للعاملين بمكاتب التسجيل والتوجيه للأسبوع الخامس على التوالى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وبدعم من الاتحاد الأوروبي

التضامن الاجتماعي أنشطة الوزارة رعاية المسنين التضامن ذوب الاحتياجات الخاصة

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