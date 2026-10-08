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زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زوجته تتعاطى المخدرات.. التضامن تنقذ أب و 5 أبناء مقيمين في الشارع

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استجاب فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الإسماعيلية، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، لبلاغ بشأن أب يقيم في الشارع برفقة أبنائه الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين عام ونصف العام و13 عامًا، فتحرك الفريق إلى موقع الأسرة لإجراء دراسة للحالة والوقوف على ظروفها واحتياجاتها.

وخلال الاستماع إلى الأب، الذي أوضح أنه كان يعيش مع زوجته وأبنائه في شقة بمنطقة المستقبل، قبل أن يتركوا المسكن، فيما تركت الزوجة الأسرة، ليجد الأب نفسه بمفرده في مواجهة مسؤولية رعاية خمسة أطفال، ووفقًا لما أفاد به الزوج، فإن زوجته تتعاطى المواد المخدرة وتركت الأسرة.

ويعمل الأب باليومية، إلا أن دخله المحدود لم يكن يكفي لتوفير مسكن لأبنائه، فوجد نفسه مضطرًا للإقامة في الشارع برفقتهم، في ظروف قاسية لم تمنعه من محاولة توفير احتياجات أطفاله، حتى تدخل أحد المواطنين من أبناء المنطقة وأتاح لهم شقة بصورة مؤقتة.

وخلال دراسة الحالة، تبين أن اثنين من الأبناء منتظمان في الدراسة، بينما يواجه اثنان آخران صعوبة في الالتحاق بالتعليم لعدم وجود شهادات ميلاد لهما، فضلًا عن فقدان الأب بطاقة الرقم القومي.

وعلى الفور، تدخل فريق التدخل السريع لمساندة الأسرة، ونقل الأب وأبناءه الخمسة من الشارع إلى المسكن المتاح لهم، كما قدم لهم ملابس وشنطًا مدرسية وبطاطين، وتم صرف مبلغ من مؤسسة التكافل الاجتماعي للمساهمة في قيمة إيجار المسكن.

ولم يتوقف تدخل الفريق عند توفير المأوى والاحتياجات العاجلة، حيث بدأ في استكمال الإجراءات اللازمة لاستخراج المستندات المطلوبة للأبناء، بما يساعدهم على استكمال تعليمهم والحصول على حقوقهم الأساسية، مع استمرار التواصل مع الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الأسرة ومتابعة أوضاعها.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرار فرق التدخل السريع في التعامل مع الحالات الإنسانية، ودراسة ظروف كل حالة والتحرك وفق احتياجاتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات التكافل والجمعيات الأهلية، بما يحفظ كرامة المواطنين ويوفر الحماية والرعاية اللازمة للأطفال.

وللإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن التواصل عبر واتساب فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

فريق التدخل السريع موقع الأسرة أب يقيم في الشارع برفقة أبنائه الخمسة انقاذ أسرة التضامن الاجتماعي

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