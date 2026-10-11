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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة

معاهد الأزهرية بالغربية
معاهد الأزهرية بالغربية
الغربية أحمد علي

أفاد مسئول بصحة الغربية أن أسماء ضحايا المعهد الازهري بالمحلة هم كل من ادم حسن مصطفي 11 سنة واحمد خالد عزت وامير عبدالحميد مصطفي وجميعهم من أبناء قريه بلقينا ومصابين بكدمات وكسور وسحجات متنوعة في أماكن متفرقة من جسدهم.

توجيهات صحة الغربية 

في ذات السياق تحركت الدكتور رشاد خضر وكيلة وزارة الصحة بالغربية برفقة فريق طبي للوقوف على تطورات الحادث وباشرت مراحل نقل الضحايا الثلاثة من الطلاب إلي اقسام العلاجية بطوارىء مستشفي المحلة العام.

وكانت قرية دنوشر بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت اصابة 3 طلاب بكدمات وسحجات في حادث انهيار سور معهد البيومي الازهري بسبب سرعة المدافع اثناء الفسحة الدراسية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور  مركز شرطة المحلة يفيد بانهيار سور داخل معهد ازهري بنطاق قرية دنوشر بنطاق دائرة المركز. 

تحسين خدمات 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته. 
كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم .

علاج المصابين 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية مصابي المعهد الازهري طلاب المحلة

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